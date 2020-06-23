الزراعة النيابية: 20 معبرا غير رسمي لتهريب المنتجات وضرب الاقتصاد

2020/06/23 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء، ان المعابر غير النظامية تستغلها جهات داخلية وخارجية لتهريب كل شيء لضرب الاقتصاد الوطني .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "لدينا معلومات مؤكدة بوجود أكثر من 20 معبرا غير رسمي يتم من خلالها تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية لضرب مثيلاتها المنتجة محليا".





وتابع ان" وجود أجندات داخلية وخارجية تريد أن تضرب الاقتصاد الوطني من خلال استهداف الأمن الغذائي"

وبين الشمري ان الكثير من المواد تدخل من كردستان إلى العاصمة وباقي المحافظات على أنها منتج محلي لكنها مستوردة .

واكد أهمية تفعيل الخطط الحكومية الخاصة بالامن الغذائي الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان إنتاج محلي يغطي السوق ويضمن إيرادات إضافية للدولة.

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