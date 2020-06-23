العثور على مضافات تابعة لداعش تحتوي على أعتدة وأسلحة في ديالى

2020/06/23 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، العثور على عدة مضافات تابعة لتنظيم داعش، وتحوي ...





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