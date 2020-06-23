وزير الاتصالات يكشف تفاصيل ’’عمليات الصدمة’’ ويتهم جهات متنفذة بتهريب سعات الانترنت

2020/06/23 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الاتصالات، أربكان شهاب أحمد، الثلاثاء، تفاصيل عن ’’عمليات الصدمة’&rsqu...





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