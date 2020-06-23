خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي دون خسائر

2020/06/23 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

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سقط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني في بيان، إن صاروخا نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

وأضافت، أنه قد تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وتشهد المنطقة الخضراء ومقتربات مطار بغداد بين فترة واخرى سقوط صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.

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