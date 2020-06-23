السفير البريطاني : العراق يستحق أن يعرف في العالم بثقافته وتاريخه وليس بإطلاق الصواريخ

2020/06/23 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي على تجدد إطلاق صواريخ الكاتيوشا صوب المنطقة الخضراء، اذ تحوي المقرات الحكومية وعدداً من السفارات.

وقال هيكي في تدوينة، ان العراق يستحق ان يعرف في العالم بثقافته الرائعة وتاريخه الغني وجمال الطبيعة فيه، وليس بإطلاق صواريخ كاتيوشا.

واضاف ان الهجمات على مطار بغداد الدولي تعرض حياة الناس للخطر وتقوض سيادة العراق وتضر باقتصاده وسمعته الدولية.

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