2020/06/23 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن عزيمة العراق لن تتراجع في سبيل مواجهة وباء كورونا، وان العراقيين الذين رحلوا جراء الجائحة قد فطروا القلوب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير قدم تعازيه عبر اتصال هاتفي الى عائلة الفقيد الكابتن احمد راضي، أكد فيها أن رحيله هو خسارة لكل عوائل العراق وليست عائلة الفقيد فقط، وان مكانته في قلوب العراقيين هي ثمرة عطائه الثر، وتفانيه خلال حياته الرياضية المشرّفة، وعبر مسيرته الوضّاءة الطويلة من أجل رفع اسم العراق عاليا، لافتا الى ان حب العراقيين ومشاعرهم ستكون صفحة بيضاء يفتخر بها كلّ فرد من أفراد عائلة الراحل الكريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لعائلة أحمد راضي: رحيله خسارة لكل عائلة عراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لعائلة أحمد راضي: رحيله خسارة لكل عائلة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).