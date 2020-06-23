2020/06/23 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المدافع عن الحقوق الذي يتولى إدارة هيئة مستقلة لمراقبة مدى احترام الحقوق والحريات، أن على فرنسا القيام بالمزيد لمكافحة التمييز “البنيوي” في العمل والسكن والتعليم ولدى الشرطة.ورأى جاك توبون الذي يتولى رئاسة الهيئة في تقرير عنوانه “التمييز والأصول: الضرورة الملحة للتحرك” أن “الأشخاص من أصول أجنبية، أو من ينظر إليهم على أنهم كذلك، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الدفاع عن الحقوق تنتقد التمييز “البنيوي” في فرنسا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الدفاع عن الحقوق تنتقد التمييز “البنيوي” في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).