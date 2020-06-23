يوفنتوس يعزز صدارته للكالتشيو بثنائية في شباك بولونيا

2020/06/23 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حقق فريق يوفنتوس، فوزًا مهمًا على نظيره بولونيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما.وحل يوفنتوس، ضيفًا على بولونيا، بملعب “ريناتو دال آرا” ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.وسجل أهداف السيدة العجوز، كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء (23)، وباولو ديبالا في الدقيقة (36).وشهدت الدقيقة 91 طرد البديل دانيلو […]

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