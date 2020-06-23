الأزمة النيابية: المؤسسات الصحية تعيش حالة من التدهور وسط صمت الحكومة

2020/06/23 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل عضو خلية الأزمة النيابية محمود الزجراوي ، الثلاثاء ، الحكومة المركزية الانتكاسة الصحية في محافظة النجف الاشرف، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية تعيش حالة من التدهور في ظل صمت الحكومة الحالية.وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية الانتكاسة الطبية في النجف الاشرف وذلك لعدم تخصيصها الأموال لمعالجة المصابين”.وأضاف […]

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