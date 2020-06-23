علاوي: الأزمة الاقتصادية التي نواجهها أسوأ من 2006

2020/06/23 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن نكون قادرين على معالجتها” ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.وقال علاوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس اطلعت عليه /المعلومة/ “إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها”.[…]

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