2020/06/23 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، أهمية تشديد الإجراءات الحكومية والأمنية منها بشكل خاص على أي منتج يدخل المحافظات.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان المعابر غير النظامية تستغلها جهات داخلية وخارجية لتهريب كل شيء لضرب الاقتصاد الوطني.واضاف الشمري، ان لدينا معلومات مؤكدة بوجود أكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة ضرب الاقتصاد الوطني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة ضرب الاقتصاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).