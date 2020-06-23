علماء من 18 دولة يصدرون بيانا مشتركا بشأن كورونا

2020/06/23 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشر أكثر من 100 عالم، بيانًا موقعًا منهم، لطمأنة جموع المواطنين حول العالم، بأن عبوات الغذاء والشراب القابلة لإعادة الاستخدام، آمنة خلال جائحة “كوفيد 19”.وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، قال 119 عالمًا من 18 دولة إن الحاويات القابلة لإعادة الاستخدام لا تزيد فرص انتقال الفيروس.وتوقفت بعض المقاهي في أنحاء العالم عن استخدام الأكواب […]

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