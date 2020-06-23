2020/06/23 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الدينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 11:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الدينار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).