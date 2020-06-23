علاوي يحذر من

2020/06/23 | 11:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية العراقي علي علاوي في مقابلة مع فرانس برس - صورة: فرانس برس

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