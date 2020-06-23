ثلاثي ناري يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد بيلباو

2020/06/23 | 11:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي فريق برشلونة في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء مع أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني بكرة القدم.

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