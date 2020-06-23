2020/06/23 | 11:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن طيران الجيش، اليوم الثلاثاء، تدمير وكر لداعش الإرهابي في صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يدمر وكرا لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يدمر وكرا لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).