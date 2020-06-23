امين عام الناتو: العراق خط الصد الأول ضد الإرهاب العالمي

2020/06/23 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، العراق خط الصد الاول ضد الارهاب العالمي، مؤكد امتنانه العالي للقوات العراقية التي دحرت الارهاب بالنيابة عن جميع دول حلف الناتو.وقال ستولتنبرغ في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “ العراق هو خط الصد الاول العالمي في محاربة الارهاب وتواجدنا في العراق هو لرد الجميل ومساعدة […]

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