2020/06/23 | 11:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي: القوات العراقية نفذت أكثر من ألف عملية برية ضد داعش مؤخرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي: القوات العراقية نفذت أكثر من ألف عملية برية ضد داعش مؤخرا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي: القوات العراقية نفذت أكثر من ألف عملية برية ضد داعش مؤخرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).