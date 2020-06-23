“آبل” تكشف عن خاصية ثورية بهواتف “أيفون”

2020/06/23 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “آبل” عن تحديث لنظام تشغيل هاتف “أيفون”، اليوم الاثنين، والذي سيسمح للسائقين باستخدام جوالاتهم كمفاتيح لفتح وتشغيل السيارات الرقمية.وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، لبدء استخدام “أيفون” بهذا الشكل، يجب إقرانه (يمكن استخدام ساعة آبل الذكية كبديل للهاتف) بسيارة تدعم الميزة الجديدة التي سيطلق عليها اسم “كار كي”.واعتمادًا على كيفية […]

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