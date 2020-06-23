2020/06/23 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطولة دولية لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بفيروس كورونا في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة دولية لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة دولية لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).