2020/06/23 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست المشكلة في اكتشاف لقاح كورونا فقط.. سبب ’صادم’ يؤخر توزيع المضادات سنتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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