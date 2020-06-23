مقتل شخص وجرح عناصر من حرس الحدود بينهم امر فوج وضابط في مشاجرة بحلبجة

2020/06/23 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة حلبجة يوم الثلاثاء بمقتل شخص واصابة امر فوج وضابط وستة منتسبين في قوات حرس الحدود بمشاجرة اندلعت مع عتالين وكسبة في ناحية "بياره".

تتمة..

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