حجر ست مناطق في الموصل

2020/06/23 | 11:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى أعلن المشرف على ملف فيروس كورونا في الموصل، محمد قاسم، الثلاثاء 2020/6/23، حجر ست مناطق في المدينة بسبب فيروس كورونا والوافدين.وقال قاسم، إن “الفرق الطبية وبالتعاون مع مفارز شرطة نينوى عملت على حجر ستة مناطق، وهي الجوسق والطيران والدندان ووادي حجر وموصل الجديدة والغزلاني”.وأضاف، أن “القرار جاء بعد اكتشاف …

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