موقع أميركي: رئيس الموساد قام بزيارة سرية الى قاعدة عين الأسد

2020/06/23 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف موقع “DefenseOne” الأمريكي عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز “الموساد الإسرائيلي” يوسي كوهن، إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق.ووفقاً للموقع، فإن يوسي كوهن خلال جولته الخارجية في منطقة الشرق الاوسط زار بعض الدول العربية كالكويت والإمارات، وأجرى زيارة “غير متوقعة” إلى العراق التقى خلالها ببعض المستشارين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد.[…]

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