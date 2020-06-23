2020/06/23 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جندي سوري يرسل رسائل "عشق وغرام" لــ ابنة الاسد .. ولكن هذه نهايته ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جندي سوري يرسل رسائل "عشق وغرام" لــ ابنة الاسد .. ولكن هذه نهايته ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).