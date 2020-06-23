"الكاظمي" يجيب عن مسألة "قطع" رواتب الموظفين ..

2020/06/23 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

رد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، امس على ما يثار عن وجود قطع لرواتب الموظفين وقال الكاظمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسكان "لا وجود لأي نية لتنفيذ استقطاع برواتب الموظفين وما يقال شائعات".

واضاف "تمنيت لو أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية متواجد معنا ليكشف لنا حجم الفقر في البلاد، ...

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