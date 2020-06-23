مفوضية حقوق الإنسان : 16 مليون عراقي يعتمدون على الكسب اليومي لقوتهم ولا يمكنهم الالتزام بالحظر

2020/06/23 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، عن عدد العشوائيات والعوائل التي تعيش دون خط الفقر في العراق.

وقال البياتي في تصريح، إن عدد العشوائيات في البلاد وصل إلى ثلاثة ملايين، يعيش فيها نحو ستة عشر مليون مواطن دون خط الفقر وليس لديهم وارد معيشي ثابت وهم يعتمدون على العمل اليومي لكسب قوتهم.

وأضاف البياتي، أن هذه الفئة من غير الممكن ان يبقى أفرادها في منازلهم ويلتزموا بالحظر الصحي دون تعويض مالي، كون البقاء في المنازل بالنسبة لهم يعني أن عوائلهم ستموت جوعا.

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