اليوم.. برشلونة يواجه بلباو وعينه على الانفراد بالصدارة

2020/06/23 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة صعبة، عندما يستضيف نظيره أتلتيك بيلباو، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب “كامب نو”.ويتساوى الفريق الكاتالوني مع غريمه التقليدي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، لكن يتفوق ا “الملكي” بفارق المواجهات المباشرة.ويسعى […]

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