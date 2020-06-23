الأمم المتحدة تعليقاً على تهديد السيسي: آخر ما تحتاج إليه ليبيا هو مزيد من القتال

2020/06/23 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الأمم المتحدة أنّ “آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال”، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي بـ”تدخل عسكري مباشر” في جارته الغربية.وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة للصحافيين “من الواضح أنّ آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة […]

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