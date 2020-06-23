عضوان في حملة ترامب الانتخابية حضرا تجمّعا انتخابيا احتشد فيه الآلاف كانا مصابان بكورونا

2020/06/23 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ الفحوصات المخبرية أظهرت أنّ اثنين من أعضاء الفريق ممّن حضروا التجمّع الانتخابي الذي عقده السبت في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما مصابان بفيروس كورونا المستجدّ.وقال تيم مورتاو المتحدّث باسم الحملة أنّ هذين الشخصين كانا حاضرين خلال التجمّع الانتخابي في تولسا “لكنّهما كانا يضعان كمّامتين طوال […]

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