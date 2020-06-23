الديوانية: القبض على متهم بالشروع بالقتل

2020/06/23 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانيةاعلنت وزيرة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالشروع بالقتل.وقالت الوزارة في بيان، ان "مفارز مركز شرطة الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالشروع بالقتل".واضافت، انه "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق ونقله الى مكتب مكافحة الإجرام لاستكمال أوراقه التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

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