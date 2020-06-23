-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (27) - احمد جمعة

2020/06/23 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة في هدأة القمر وسكون الليل اللندني استشار روحه وقلبه اللذين ولدت منهما العلاقة بينهما، نَوى مباغتتها في شقتها والاعتراف لها بالحب الذي يؤدي للزواج، كان لابد من الاتحاد معها للأبد والمضي بطريق باركه الأب وباركته مشاعره واعْتزَم العبور عليه وإضرام نار الحب بغزو الجسد بعد فترة الصيام التي كان خلالها غارقاً في البحث عن سبب يبرئه من الشعور بخيانة أنجيلا.



أحس لحظة براحة داخلية منبعها تحريض تقي له للخوض ف ......





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