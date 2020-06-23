ألرواية الفلسطينية تخترق الحواجز داخل الولايات المتحدة الأميركية - سعيد مضيه

2020/06/23 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه الرواية الفلسطينية تخترق الحواجز داخل الولايات المتحدة الأميركيةيغفو وهو قاعد يلملم أحزانه ، يغط بالنوم ويسمع شخيره من بعيد ليفوق على صدمة ويشرع يشتم العالم صاحب القلب المتحجر، أو يضرب كفا على كف متحسرا، إذ لا أحد يقف بجانبه في محنته.



والحقيقة عكس ما يتوهم محترفو الندب والشتم، هم قاعدون وقعودهم يضعهم بمنأى عما يحدث بالعالم ، خاصة تصاعد المعارضة الشعبية للعنصرية ، خاصة داخل كل من الولايات المتح ......





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