علاج كورونا.. أطباء عراقيون يدّعون اكتشافه وتوجه برلماني للتواصل معهم

2020/06/23 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت عضو لجنة الصحة النيابية، اكتفاء الحسناوي، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، أن الأطباء العراقيين الذين أعلنوا اكتشاف علاج فيروس كورونا، سيتم التواصل معهم.





وقالت الحسناوي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "علاج فايروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه أطباء عراقيون، لحد الان لا نعلم مكوناته، وسنتواصل مع الاطباء حول الآثار الجانبية للعلاج".

وأضافت: "لا يوجد علاج يعطى مباشرة للمرضى، بل يجب أن يمر بمراحل الاختبار والشهادة الخاصة بالثقة"، مؤكدةً أن "العراق فيه من العقول والكفاءات التي يمكنها إيجاد العلاج".

وأشارت إلى أن "العلاج اُعلن من الاطباء أنفسهم وليس من وزارة الصحة، ومثل هذا العلاج يعلن بصورة رسمية من وزارة الصحة"، لافتةً إلى أن "الأطباء جربوا العلاج على المرضى من دافعهم الوطني والانساني وقلوبهم المحترقة"، مؤكدةً أن "لقاح فايروس كورونا لم تصل إليه كل دول العالم".





وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، استقدام أطباء عراقيين ادعوا إيجادهم علاج لفيروس كورونا، خلال لقاء على احدى الفضائيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "الصحة قامت بالإرسال على الأطباء العراقيين الذين تحدثوا عن اكتشاف علاج فيروس كورونا".

وأضاف، أن "الوزارة طلبت من هؤلاء الأطباء تفاصيل عن المستحضر لدراسة مدى فعاليته وإمكانية تطبيقه لعلاج مرضى كورونا في العراق".

وكان طبيبان عراقيان ظهرا على إحدى القنوات الفضائية العراقية، وأعلنوا إيجاد علاج لفيروس كورونا، حيث أكد الطبيبان أن التجارب أثبتت نجاحه بعد تطبيقها على 50 مصاباً بفيروس كورونا، وتماثلوا للشفاء بعد أربعة أيام.

وقال الطبيبان، إن "العلاج سيقضي على فيروس كورونا خلال شهر واحد فقط، في حال اعتماده من قبل وزارة الصحة".

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