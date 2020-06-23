وفد كردي في بغداد لبحث القضايا الخلافية مع بغداد

2020/06/23 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

يصل اليوم الثلاثاء، وفد من حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد لحل المشاكل الخلافية المتعلقة بالموازنة ورواتب الموظفين في الإقليم والنفط الكردي.





وقالت مصادر مطلعة لـ"الاقتصاد نيوز"، إن وفد حكومة إقليم كردستان سيصل اليوم الثلاثاء بقيادة نائب الحكومة قوباد طالباني، لمناقشة ثلاثة مواضيع تتمثل بالنفط الكردي ورواتب موظفي الإقليم وحصة الإقليم من الموازنة".





وأكدت أن "حكومة الإقليم في مأزق كبير جدا، اذ حتى الا سلمت راتب واحد لموظفي الإقليم منذ بداية العام وتبحث عن حلول سريعة لانهاء الازمة المالية"، مشيرة إلى أن "حكومة بغداد تميل إلى التأني في التعامل مع إقليم كردستان بسبب الرفض الشعبي الكبير لمنح أي أموال لإقليم كردستان في ظل ازمة مالية خانقة يشهدها العراق".





وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا منذ العام 2003 بسبب عدم قيام كردستان بمنح أموال المنافذ الحدودية والنفط الرسوم والضرائب إلى حكومة بغداد، اذ اقرت العاصمة بغداد حصة إقليم كردستان من الموازنة في العام 2005 وبنسبة 17٪ ولكن في حكومة حيدر العبادي قام بتخفيضها إلى 12٪.





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