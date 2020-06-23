الحكومة السورية تحتكر شراء القمح وتحذِّر المزارعين!

2020/06/23 | 12:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّرت مؤسسة #الحبوب التابعة للحكومة السورية، #المزارعين من “بيع أي حبة قمح” لغير المؤسسة، ودعت المنشآت الخاصة إلى #الاستيراد.وقال مدير المؤسسة “يوسف قاسم” في تصريح لصحيفة (الوطن) إنه «يمنع بيع أي حبة قمح لغير…

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