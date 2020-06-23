2020/06/23 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح القضاء الجزائري للوزير الأول السابق أحمد أويحي بالمشاركة في جنازة شقيقه المحامي الراحل العيفة أويحي، وأصدرت المحكمة قرارا خاصا يتيح له الخروج من السجن ليحضر مراسم الدفن.ووري جثمان شقيق أويحيى، مساء يوم الإثنين، بمقبرة قاريدي ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، ولم يتمكن الوزير السابق من المشاركة في صلاة الجنازة.وتم جلب أويحيى بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عربي سابق يحضر جنازة أخيه مكبلا بالأصفاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير عربي سابق يحضر جنازة أخيه مكبلا بالأصفاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).