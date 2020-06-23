مقاتلو pkk يطردون عناصر مركز شرطة بعد يوم من افتتاحه غرب الموصل

2020/06/23 | 12:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بأن عناصر من حزب العمال الكوردستاني اقدموا على طرد منتسبين في قوات الشرطة المحلية من مركز غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مقاتلين محليين ينتمون للحزب قاموا بطرد منتسبي مركز شرطة القحطانية غرب الموصل بعد يوم واحد من افتتاحه.

وبيّن المصدر أن مقاتلين ايزيديين رفضوا فتح المركز في الناحية التي بدأت العائلات الايزيدية بالعودة اليها وقاموا بايصال المنتسبين المتواجدين بالمركز حتى الشارع العام الواقع بين ناحية القحطانية وقضاء البعاج وابلغوهم بعدم العودة.

واستدرك المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان المفاوضات تجري لعودة المنتسبين واعادة فتح المركز بسلطة القانون والدولة.

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