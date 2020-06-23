الحشد الشعبي يعثر على معمل للتفخيخ تابع لداعش شرق صلاح الدين

2020/06/23 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عثرت قوة من اللواء 21 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على معمل للتفخيخ تابع لداعش شرق صلاح الدين ضمن عمليات “أبطال العراق نصر السيادة الثالثة”.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “اللواء 21 بالحشد الشعبي والذي يشارك ضمن قوات الحشد بتنفيذ عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة عثر، صباح […]

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