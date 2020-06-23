2020/06/23 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

رأت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء (23 حزيران 2020) أن المعابر الحدودية غير الرسمية، جزءٌ من مؤامرة ضرب الاقتصاد الوطني، فيما أكدت على أهمية تشديد الإجراءات الحكومية والأمنية منها بشكل خاص على أي منتج يدخل المحا

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الاتصالات، أربكان شهاب أحمد، الثلاثاء، تفاصيل عن ’’عمليات الصدمة’’ التي وجه بها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما اتهم جهات وشخصيات متنفذة، تقوم بعمليات التهريب.

وقال الوزير، في تصريح صحفي، إ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، التوقعات الجوية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة في بغداد والمحافظات، فيما سجلت محافظة ذي قار 46 درجة مئوية.





وذكرت الهيأة في بيان، إن &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صلاح الدين تقرر إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتشدد إجراءات الوقاية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صلاح الدين تقرر إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتشدد إجراءات الوقاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).