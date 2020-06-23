الحشد الشعبي يعلن إكمال تمشيط 20 كم من حدود ديالى- صلاح الدين

2020/06/23 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي في ديالى، الثلاثاء (23 حزيران 2020) اكمال تمشيط 20 كم من الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، ضمن الصفحة الثانية من عمليات "أبطال العراق".

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لليوم الثاني على التوالي، تواصل مفارز ألوية الحشد الشعبي القتالية في تعقب خلايا داعش على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ضمن قاطع العظيم (70 كم شمال بعقوبة) وتم اكمال تمشيط 20 كم رغم التضاريس المعقدة جدا".

وأشار الحسيني، إلى "ضبط 3 مضافات وتفكيك 4 عبوات ناسفة"، لافتا الى أن "تمشيط الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين مهم للغاية باعتبار بعض مناطقها كانت ممرا لتسلل داعش من والى ديالى خلال الأشهر الماضية".

وأكد ان العملية تحقق الكثير من الانجازات على ارض الميدان"، لافتا الى أن "الوقت حان لحسم ملف القرى المهجورة ضمن حدود صلاح القريب من ديالى والذي استغل لأشهر طويلة من قبل داعش كمضافات لتهديد أمن قرى العظيم المحررة".

وبين أن "هناك تنسيقا بهذا الاتجاه من اجل منع اي عودة لخلايا التنظيم الى هذه المناطق".

وكانت الصفحة الثانية من عملية أبطال العراق الثالثة العسكرية، قد انطلقت فجر اليوم، لتعقب خلايا داعش على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

أفاد ضابط في مشاة البحرية الأمريكي وقوات التحالف الدولي، الثلاثاء، بأن القوات العراقية نفذت أكثر من ألف عملية برية عسكرية ضد تنظيم داعش مؤخراً.

وقال ضابط التواصل والاتصال في عمليات "العزم الصلب" ماثيو موريس، في تصر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، العثور على عدة مضافات تابعة لتنظيم داعش، وتحوي على عدد من الأعتدة والمواد التي تصنع العبوات الناسفة، في وادي العظيم بديالى.

ونقل إعلام الحشد عن ضابط حركات اللواء 22 في الحشد،

بغداداليوم- بغداد

كشف مصدر محلي من بغداد، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، تفاصيل الانفجار الذي سمع دويه فجر اليوم في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع، انفجرت، فجر اليوم الثلاثاء، على محل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن إكمال تمشيط 20 كم من حدود ديالى- صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن إكمال تمشيط 20 كم من حدود ديالى- صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).