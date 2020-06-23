خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة 

2020/06/23 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو, الثلاثاء , عن وجود ثلاثة ترليونات دينار تركها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدى خزينة الدولة لدى مغادرته المنصب , فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف خلال زيارته للموصل بان احدى مؤسسات الدولة لديها ثلاثة مليار دولار وهذا رقم صادم .وقال […]

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