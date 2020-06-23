القبض على سبعة إرهابيين في نينوى

2020/06/23 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 7 مطلوبين، وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب، وذلك لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف البيان، أنه “ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم […]

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