رئيس الموساد قام بزيارة سرية الى قاعدة عين الأسد!

2020/06/23 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “DefenseOne” الأمريكي عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز “الموساد الإسرائيلي” يوسي كوهن، إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق....

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