الحشد يدمر أوكاراً لداعش ويعثر على صواريخ وصواعق في ديالى

2020/06/23 | 12:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي ضمن عملية أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، من العثور على صواريخ وصواعق في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

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