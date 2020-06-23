الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟! – القسم الأول

2020/06/23 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم ( في قانون الخدمة المدنية – الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) .كتاب وضعناه وأوضحنا فيه كل ما يتعلق بتفاصيل...أكمل القراءة ←

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