بالصورة.. عبوة ناسفة تستهدف محلا للمشروبات قرب المسرح الوطني

2020/06/23 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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