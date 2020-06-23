2020/06/23 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير 3 مضافات لداعش شرق صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد، في بيان، إن "قوات اللواء 16 في الحشد ضمن عمليات أبطال العراق الثالثة تمكنت من تدمير ثلاث مضافات لداعش وتفكيك عبوتين ناسفتين شرق صلاح الدين".وانطلقت أمس، عمليات أبطال العراق في مرحلتها الثالثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يدمر 3 مضافات لداعش شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يدمر 3 مضافات لداعش شرق صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).