2020/06/23 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي مع الإقرار بأن الرئيس التركي أردوغان المسكون بذكريات الهيمنة العثمانية على نصف العالم، يحتاج، اليوم، إلى حروبه الخارجية في ليبيا وسوريا والعراق، أولا، لإقناع نفسه ومؤيديه بأنه وفيٌّ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يقرأ أردوغان الرسالة ؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يقرأ أردوغان الرسالة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).