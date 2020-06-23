شاهد تعزية الألم من كابتن المنتخب السعودي السابق محمد عبد الجواد بوفاة أحمد راضي

2020/06/23 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم كابتن المنتخب السعودي السابق، محمد عبد الجواد، تعازيه إلى العراقيين والأسرة الرياضية بوفاة نجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضي إثر إصابته بفيروس كورونا.وتحدث عبد الجواد من خلال الفيديو، بحسرة وألم ويبدو عليه علامات التأثر برحيل أحمد راضي.قائد المنتخب السعودي🇸🇦 السابق الكابتن #محمد_عبد_الجواد يقدم تعازيه للشعب العراقي لوفاة المغفور له […]

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